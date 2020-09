Covid, Burioni torna da Fazio: «Obbligo mascherina negli ambienti chiusi, si rischiano guai grossi»

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Settembre 2020, 22:36

dove se si sta senza mascherina e si sta vicini». Lo afferma, ospite della trasmissione tv diChe tempo che fa, Roberto Burioni , virologo dell'Università San Raffaele di Milano. L'esperto ricorda come il virus non viene trasmesso allo stesso modo «per questo è importantissimo che tutti prendiamo le precauzioni» e«È importante fare il vaccino influenzale». Sostiene ancora Burioni. Questo perché « i sintomi dell'influenza e i sintomi del Covid-19 sono sovrapponibili, se qualcuno si prende l'influenza dovremmo analizzarlo e questo sarebbe un carico per i laboratori», ma anche perché «l'infezione contemporanea dei due virus può dare vita a una sindrome» complessa. «Spero che enti preposti facciano in modo che tutti si possano vaccinare, perché particolarmente importante quest'anno, ma in tutta sicurezza», conclude Burioni.