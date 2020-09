di Valeria Arnaldi

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Settembre 2020, 21:07

È un bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip ad animare il dibattito - e a generare battute e risate - a Domenica Live . Oggetto delle battute, Elisabetta Gregoraci, soprattutto per il suo ex, per la differenza di età e di patrimonio con Pretelli.Riccardo Signoretti ha ironizzato sulla distanza estetica tra i due.«Sei veramente antipatico. Ogni uomo ha il proprio fascino. Anche Briatore ha il suo fascino», commenta Barbara D’Urso.E Signoretti aggiunge: «Mi immagino quando lei gli dirà Pierpaolo dove hai parcheggiato il tuo yacht? Nella Casa, la cattività, gli ormoni… poi ci si scontra con la realtà, con il mondo dal quale viene uno e ol mondo dal quale viene l’altro».Immediata la difesa di Barbara D’Urso: «Elisabetta non è una che insegue i soldi se è questo che vuoi dire».Karina Cascella rimarca la differenza di età tra Pretelli e Briatore. E torna ancora Barbara D’Urso che sottolinea come anche lei, da giovane, si sia innamorata di un uomo molto più grande, e poi dopo abbia “compensato”.Cascella sottolinea, ridendo, la differenza di patrimonio tra l’ex della Gregoraci e Pretelli. E Signoretti la sostiene, affermando che si tratta anche di una differenza di abitudini.Barbara D’Urso chiude il capitolo: «Siete gretti. Non voglio sentire questi discorsi così tristi».