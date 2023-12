Firenze, «attenti alla truffa delle opere d'arte false»: il tiktoker inglese le smaschera, il video diventa virale

di Tommaso Cometti

Firenze, da sempre tra le mete predilette da tanti turisti da tutto il mondo, rimane una città dall'innegabile fascino. Tuttavia, con la presenza costante di turisti, aumentano anche gli imbroglioni, sempre pronti ad approfittarsi della buona fede altrui. Un vlogger, però, ha deciso di smascherare una truffa che avviene quotidianamente in Piazza del Duomo, proprio davanti alla Cattedrale. Il video, come riporta anche il Daily Mail, sta facendo il giro del web.

La denuncia

In mezzo alle folle di visitatori, quindi, si annidano numerosi truffatori. Molti, di recente, hanno ideato una «popolare truffa», come l'ha definita il vlogger di viaggi, Sam Mayfair. Il 39enne del Surrey ha condiviso un video su TikTok che mostra falsi artisti che operano in Piazza del Duomo.

Nel video, Sam afferma: «Una delle cose a cui bisogna fare attenzione sono i truffatori di strada, soprattutto quelli che vendono quadri; non sono interessati a vendere ciò che hanno, sono più interessati a farvi camminare sulle opere disposte per terra».

