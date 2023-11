Champagne, idromassaggi e cene gourmet: le vacanze di lusso pagate con le carte di credito rubate, 4 giovani denunciati. I dettagli della truffa

Giovani, disoccupati ma con le carte di credito. Altrui. Quattro nullatenenti sono stati denunciati per indebito utilizzo di carte bancarie, con le quali facevano brevi vacanze di lusso in hotel di rinomate località turistiche, come Madonna di Campiglio in Trentino. L'ultimo soggiorno in un noto albergo della val Rendena, in Trentino, ha insospettito i carabinieri delle Stazioni di Madonna di Campiglio e Carisolo.