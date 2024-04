Carabinieri morti, Nancy Liliano dimessa dall'ospedale: attesi i risultati dei test tossicologici, è indagata per omicidio stradale

di Redazione Web

Nancy Liliano ha lasciato l'ospedale di Oliveto Citra (Salerno) martedì sera. La 31enne di Campagna è indagata per omicidio stradale dopo l'incidente che ha provocato la morte dei due carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro, rispettivamente di 25 e 27 anni. Poche ore prima che la 31enne venisse dimessa, ci sono stati i funerali dei due militari. Un momento drammatico, che ha lasciato una scia di dolore e rabbia. Adesso le famiglie dei due carabinieri chiedono giustizia. Le parole pronunciate dall'arcivescovo di Manfredonia: la morte dei due militari pugliesi, il 25enne Francesco Pastore e il 27enne Francesco Ferraro, «è un crimine» perché «fare uso di sostanze stupefacenti significa armarsi».

Attesi i risultati dei test tossicologici di secondo livello

Liliano era era ricoverata in ospedale insieme ad un'amica 18enne, con lei nel Suv al momento dello schianto.

La 31enne è risultata positiva ai primi test su alcol e droga. Fonti a lei vicine la definiscono «molto provata e scossa» da quanto accaduto. Il maresciallo Pastore e l'appuntato scelto Ferraro sono morti nell'impatto. «Due giovani carabinieri che amavano la loro divisa caduti in servizio in maniera inconcepibile», commenta la premier Giorgia Meloni auspicando si faccia «presto chiarezza, accertando ogni eventuale responsabilità». In segno di lutto tutte le attività si sono fermate nelle due città pugliesi.

