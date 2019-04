Azienda chiede di lavorare il 25 aprile e trova 100 volontari, protesta Cgil

VICENZA - Un'azienda metalmeccanica vicentina, la New Box di Camisano, ha chiesto ai propri dipendenti che il 25 aprile «di lavorare come tutti i giorni». L'annuncio, scritto in alcuni cartelli affissi nei reparti, viene denunciato oggi in una nota dalla Fiom Cgil e dall'Anpi di Vicenza.



«Vogliamo ricordare alla direzione aziendale - affermano Anpi e Fiom in una nota - che il contratto dei metalmeccanici prevede il diritto dei lavoratori a non presentarsi al lavoro il 25 aprile. Ricordiamo inoltre che il 25 aprile 1945 a Milano furono proprio gli operai in sciopero a scendere in piazza per liberare la città». Fiom-Cgil e Anpi vicentine si dichiarano «sdegnate per la scelta aziendale proprio nella ricorrenza che è forse la più importante e rappresentativa della liberta di cui godiamo oggi».



L'azienda New Box ha subito replicato di aver fatto una semplice richiesta ai suoi 250 dipendenti di lavorare il 25 aprile e/o il 1. maggio a causa delle commesse da evadere che richiedevano una produzione extra. «H anno risposto positivamente circa 100 lavoratori che saranno volontariamente in servizio, domani 25 Aprile, ma non c'è stato alcun obbligo ».

