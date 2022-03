Finisce in un fosso con l'auto e rimane incastrato: ferito un giovane

Incastrato nella sua auto. Un giovane è rimasto ferito a seguito dell'incidente stradale avvenuto a Sarzana, La Spezia, su viale XXV aprile, rimanendo incastrato nella sua auto. Due autovetture si sono scontrate all'altezza dell' ex hotel Mogol ed una delle due è finita nel fosso adiacente la strada.

Leggi anche > Firenze, rubavano nelle auto da mesi: arrestati tre ragazzi di vent'anni

Come riporta La Nazione, i vigili del Fuoco giunti sul posto hanno immediatamente messo in sicurezza l'auto che si trovava fuori strada per evitare che scivolasse nel canale sottostante, dopodichè hanno rimosso la portiera ed estratto dall'abitacolo il ragazzo che era alla guida, consegnandolo al personale sanitario del 118. Sul posto anche i Carabinieri di Sarzana e l'auto medica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA