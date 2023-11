Filippo Turetta, chi è il nuovo legale Giovanni Caruso: avvocato dal '99, i suoi processi più importanti

di Redazione web

Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, ha un curriculum ricco di attività accademiche e processuali, i più rilevanti su tematiche di carattere finanziario e amministrativo. Avvocato dal 1999, del foro di Padova, è ordinario di Diritto Penale all'Università di Padova, e dal 2015 è anche docente di Diritto Penale dell'Economia al Master post-universitario di secondo Livello «Giurista internazionale d'impresa» dell'Ateneo.

Il curriculum

Uno dei più noti avvocati penalisti italiani il Prof. Giovanni Caruso è nato a Conselve (PD) il 12 novembre 1969, ha conseguito il diploma di maturità scientifica nell’anno 1988 e la laurea in giurisprudenza nel 1996 con il punteggio di 110/110 e la lode, e il diploma di dottore di ricerca in Filosofia del Diritto il 4 marzo 2000. Professore Ordinario di Diritto Penale dell’Università degli Studi di Padova, in servizio dal 1° dicembre 2016. Docente di Diritto Penale della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università Europea di Roma.



Nel 2018 è stato nominato dalla Seconda Sottocommissione Giustizia del Senato - XVIII Legislatura Componente esperto nell’iter legislativo destinato all’approvazione della riforma in tema di legittima difesa (DDL nn. 5, 199, 253, 392 e 652). È Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova ed è Titolare responsabile dell’Area di Diritto Penale e Procedura Penale della Scuola Forense di Padova.

I processi

Fra i processi più rilevanti in cui ha svolto la sua attività professionale, spicca quello contro gli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza, tra cui l'ex presidente Gianni Zonin, dove Caruso ha rappresentato l'amministrazione comunale berica, che si è costituita parte civile sia per il danno patrimoniale che di immagine causato dagli ex vertici dell'istituto fallito.



Caruso ha fatto parte del collegio difensivo degli ex sindaci di Abano e Montegrotto Terme (Padova), Luca Claudio e Massimo Bordin, processati per le tangenti alle Terme euganee. Difende un ex dirigente dell'Università di Padova in un processo per presunte tangenti nella manutenzione dell'Ateneo. Ha tra l'altro ottenuto l'assoluzione per non aver commesso il fatto dell'avvocato padovano Mario Gregio, coinvolto nell'inchiesta della procura di Milano sulla maxi-truffa finanziaria ideata da Alberto Micalizzi. Tra gli altri incarichi c'è anche quello di consulente della Seconda Sottocommissione Giustizia del Senato nella XVIII Legislatura per l'approvazione della riforma in tema di legittima difesa.

