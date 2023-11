Filippo Turetta oggi in Italia, andrà in carcere a Verona. L'allarme del vicino di Giulia ignorato. Piantedosi: «Fare chiarezza»

Filippo Turetta arriverà oggi, sabato 25 novembre, a Venezia a bordo di un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, lo stesso che sette anni fa riportò in Italia il fuciliere di Marina Salvatore Girone. È atteso all'aeroporto poco prima dell'una.

Oggi l'arrivo di Turetta

Poi, verrà trasferito nel carcere di Verona, dove verrà controllato 24 ore su 24, per evitare gesti di autolesionismo. Sarà una settimana decisiva per il caso della morte di Giulia Cecchettin. L'interrogatorio, che non sarà fatto prima di lunedì, di Turetta dovrà chiarire diversi punti oscuri della vicenda.