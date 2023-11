Filippo Turetta, ultima notte in Germania: «Andrà in un carcere protetto per evitare gesti di autolesionismo»

Sabato 25 novembre. Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Filippo Turetta torna in Italia. Per il giovane venerdì 24 novembre è la sesta e ultima notte nel ventre del "bue rosso" di Halle, il carcere della maggiore città della Sassonia-Anhalt da cui verrà prelevato ben prima dell'alba per sfrecciare nel cuore della Germania sino a Francoforte e tornare con un volo militare in Italia, dove la giustizia italiana lo aspetta per chiedergli conto delle coltellate che hanno martoriato e ucciso Giulia Cecchettin.