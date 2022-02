Il figlio di Montesano choc: tweet negazionisti sulle bare di Bergamo. E Libero valuta il licenziamento

Tommaso Montesano nella bufera. Il figlio di Enrico Montesano, che lavora come giornalista a Libero, rischia ora il licenziamento dopo un tweet choc pubblicato ieri sera. «Le bare di Bergamo stanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro», aveva scritto ieri il 50enne giornalista romano.

Tommaso Montesano, il giornalista negazionista figlio di Enrico

Già qualche tempo fa, Tommaso Montesano aveva scritto esplicitamente su Twitter di essere «un negazionista», ma contestava questa definizione per il padre che è un noto No Green Pass. Dopo il tweet di ieri sera, si è scatenata una vera e propria bufera sul giornalista, che poco dopo aveva limitato le impostazioni e 'protetto' l'account Twitter. Da qualche minuto, invece, forse per effetto delle ripetute segnalazioni degli utenti, l'account è stato sospeso e al momento non esiste più.

Tommaso Montesano lavora nella redazione politica di Libero, ma la sua uscita non è andata giù al comitato di redazione né al direttore, Alessandro Sallusti.

Tommaso Montesano, Libero valuta il licenziamento

Il tweet di Tommaso Montesano ha provocato l'immediata reazione dell'organismo sindacale della testata: «Il Comitato di redazione del quotidiano Libero si dissocia dagli interventi con i quali un collega nella sostanza nega una correlazione tra la foto simbolo delle bare di Bergamo e il Covid. E si scusa con le famiglie delle decine di migliaia di persone che hanno perso la vita a causa della pandemia. Si possono avere le idee più diverse su vaccini e Green pass, ma le teorie negazioniste sono quanto di più lontano dai valori dei giornalisti di Libero».

Il direttore Alessandro Sallusti ha spiegato all'ANSA «di aver chiesto all'azienda di valutare con gli uffici legali se ci sono gli estremi per un licenziamento». «Trovo quanto scritto di una gravità inaccettabile - ha aggiunto il direttore -. Non solo è un falso ma è un falso che offende la nostra testata e la redazione: i più arrabbiati sono proprio i colleghi».

Quel tweet del collega che nega una correlazione tra la foto simbolo delle bare di Bergamo e il Covid. Mi dissocio 👇 https://t.co/NEbuaNhMyk — Alessandro Sallusti (@alesallusti) February 9, 2022

Tommaso Montesano, Gori: «Pronti a querelarlo»

Le reazioni all'uscita di Tommaso Montesano non si sono fatte attendere. Non poteva mancare quella di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo: «Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di Bergamo e di tutte le vittime del Covid. Bene la dissociazione dei colleghi di Libero e la netta presa di posizione del direttore Alessandro Sallusti, ma si è passato il segno. Quereleremo Montesano».

Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di #Bergamo e di tutte le vittime del #Covid. Bene la dissociazione dei colleghi di Libero e la netta presa di posizione del direttore @alesallusti, ma si è passato il segno. Quereleremo Montesano. pic.twitter.com/uBAAPjKVLY — Giorgio Gori (@giorgio_gori) February 9, 2022

