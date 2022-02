Salvini: «Non ho vaccinato mia figlia. La mia emergenza è il caro bollette»

Come Giorgia Meloni ieri - che ha detto di non aver vaccinato sua figlia contro il Covid - lo stesso concetto viene affermato anche da Matteo Salvini, segretario della Lega, che ospite di The Breakfast Club su Radio Capital ha risposto di no alla domanda se avesse fatto vaccinare la figlia di 9 anni. «Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri -ha aggiunto- non sono certo di dibattito politico».

Giorgia Meloni: «Non vaccino mia figlia. Stesse possibilità di venire uccisi da un fulmine»

«La mia emergenza è approvare un decreto su luce e gas. Il centrodestra può aspettare una settimana. Poi la mia proposta di partito sul modello di quello repubblicano americano rimane valida. Ma non mi metto a telefono a lavorare sul centrodestra ma per aiutare famiglie e imprese», ha aggiunto Salvini. «Ho votato per Draghi e per il Mattarella bis. Io preferisco i sì e le responsabilità che dire sempre di no».

«Sto e sempre comunque con le Forze dell'Ordine, i ragazzi hanno tutta la legittimità di manifestare, rivendicare, protestare sempre però nei limiti del rispetto altrui. Chi indossa una divisa per mille e duecento euro, rischia la sua vita per difendere la sicurezza degli italiani, come tale va rispettato», ha aggiunto parlando della protesta degli studenti delle scorse settimane.

