Il figlio di 8 anni ha un tumore, papà lo "cura" con l'olio al rosmarino: il giudice gli toglie la patria potestà

Voleva curare il figlioletto di 8 anni dal grave tumore che lo ha colpito con unguenti fatti con olio al rosmarino. Una «cura», che a suo dire, stava funzionando. Anche la moglie, madre del bambino, aveva provato a farlo ragionare cercndo di convincerlo a portare il piccolo all'ospedale, ma non aveva ottenuto gli effetti sperati. E, alla fine, la donna disperata è dovuta ricorrere alla giustizia.

Sospesa la responsabilità

Così il giudice del Tribunale per i minore dell'Aquila, con un provvedimento emanato in tempi record, ha sospeso la responsabilità genitoriale nei confronti dell'uomo, ordinando l'avvio di una terapia efficace per combattere la grave malattia.

Funzione preventiva

I legali della donna hanno spiegato: «Tale misura non ha avuto una funzione sanzionatoria, ma preventiva e cautelare, perché volta ad evitare che, in futuro, il protrarsi delle condotte negative del genitore possa danneggiare il figlio». La donna è stata costretta ad attivarsi davanti al Tribunale per i minori stante il rifiuto ostinato da parte del padre di far sottoporre il figlio a cure mediche necessarie ed indifferibili per la vita del bambino. Secondo i giudici, l’uomo si sarebbe reso protagonista di un vero e proprio «delirio», arrivando perfino ad accusare i medici di far parte di un complotto ordito ai suoi danni dalla «mafia nigeriana».

Ricoverato

Adesso il bimbo di 8 anni è ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Dopo le minacce di volerlo sottrarre alla madre al suo rientro dall’estero, il Tribunale ha disposto anche il divieto di avvicinamento a 500 metri dai luoghi frequentati da mamma e figlio.

