La figlia prende una nota, mamma si presenta a scuola e aggredisce la preside

Non ha digerito la nota sul registro. No, non è uno studente ma la mamma dello studente, anzi di una studentessa. Mamma che è andata direttamente a protestare dalla preside aggredendola. È successo in Sicilia, in provincia di Palermo.

La signora ha proprio aggredito la preside della scuola per avere conto e ragione di una nota disciplinare presa dalla figlia. È accaduto all'Istituto comprensivo Calderone di Carini, in provincia di Palermo. La mamma di un'alunna della scuola media si è presentata ieri, verso le 13, a scuola per avere chiarimenti su un provvedimento disciplinare disposto da una delle docenti della figlia.

La discussione è subito degenerata, con la mamma che ha aggredito e sbattuto a muro la dirigente scolastica Claudia Notaro, trasportata poi al Pronto Soccorso, e urlato contro l'insegnante davanti al resto della classe. Alla preside è arrivata la solidarietà della Flc Cgil Palermo che ha raccontato l'episodio e ha parlato di «urla, spintoni, banchi spostati».

«La violenza non deve mai essere ammessa nei contesti di una società civile e non può trovare spazio all'interno delle istituzioni scolastiche che sono i luoghi per antonomasia della crescita e della formazione civile e culturale dei cittadini del domani - afferma il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino - La violenza e l'ignoranza si combattono con l'educazione e la formazione continua: è questa la nostra missione, è questa la speranza di un futuro migliore».

