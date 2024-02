Matilde Chionna, fiori sul banco di scuola per ricordare la 18enne morta nell'incidente col fidanzato Matteo Buccoliero. Sequestrate le auto

Sono state sequestrate le due auto, una Fiat Grande Punto e una Bmw, coinvolte nell'incidente che si è verificato ieri sera a Mesagne, in provincia di Brindisi, ed in cui sono morti Matteo Buccoliero di 20 anni e la sua fidanzata 18enne Matilde Chionna.

I due erano a bordo della Fiat Grande Punto. È ricoverato, invece, in ospedale al 'Perrino' di Brindisi, non in pericolo di vita, il 32enne alla guida della Bmw. Le indagini per ricostruire l'accaduto, coordinare dal pubblico ministero Giuseppe De Nozza, sono affidate alla polizia locale di Mesagne.

I fiori sul banco e il minuto di raccoglimento

Matilde frequentava la 3^ A L del liceo scienze umane, economico sociale e linguistico ‘Ettore Palumbo’ di Brindisi.

Cordoglio per la morte dell'atleta è stato espresso in una nota anche dalla Fipav (Federazione italiana pallavolo) Puglia, con il presidente Paolo Indiveri, il consiglio regionale "e tutta la pallavolo pugliese" che "si uniscono al dolore della New Volley Oria, della famiglia Chionna, per la scomparsa di Matilde".

