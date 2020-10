Scoprono di essere fidanzate con lo stesso uomo: si vendicano su Facebook, ma per loro finisce male

Le voci corrono in fretta, specie in un paesino della Sardegna meridionale. Così, due ragazze hanno scoperto di condividere lo stesso uomo, il quale portava avanti in segreto le due relazioni. Le due sedotte e ingannate hanno quindi deciso di vendicarsi insieme del fidanzato: ma il loro piano non è andato come previsto.

Le due giovani, residenti nella zona del Sulcis, avevano trovato come fidanzato un personal trainer. Ma una delle due, in paese, se n'è vantata in pubblico, così il pettegolezzo ha fatto il giro della piccola comunità, raggiungendo l'ignota rivale in amore. Le due giovani, ferite dal comportamento scorretto del ragazzo, hanno allora preso la decisione di punirlo.

SI sono presentate insieme di fronte a lui e lo hanno ricoperto di insulti. Ma hanno fatto un grosso errore, che gli si è ritorto contro. Le ragazze inviperite hanno infatti ripreso la scena con i cellulari e l'hanno pubblicata su Facebook per mettere il personal trainer alla pubblica gogna. La risposta di lui è stata immediata: una querela per diffamazione per entrambe. Oltre al danno, pure la beffa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 12:47

