Fca Fiat Chrysler richiamerà circa 4,8 milioni di veicoli negli Stati Uniti per un problema tecnico al controllo automatico della velocità. Può accadere che il veicolo si blocchi nel controllo automatico della velocità. Se si verifica questo errore, i conducenti possono sbloccare il controllo della velocità premendo il pedale del freno. FCA chiede ai proprietari dei veicoli richiamati di portarli in concessionaria per un aggiornamento del software gratuito che può prevenire il malfunzionamento.



Fca richiamerà Chrysler 2015-17 200, 2014-18 Chrysler 300, Dodge Charger 2014-18, Dodge Durango, Dodge Journey, Jeep Cherokee, 2014-18 Jeep Grand Cherokee, 2014-18 Ram 2500, 2014-18 Ram 3500, 2014-18 Ram 4500/5500, 2014-19 Ram 1500, 2015-18 Dodge Challenger, 2017-18 Chrysler Pacifica e 2018 Jeep Wrangler. L'Amministrazione nazionale per la sicurezza del traffico autostradale del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha invitato i proprietari di questi veicoli a seguire l'avvertimento di Fiat Chrysler di smettere di usare il controllo automatico della velocità di crociera sui veicoli elencati di seguito fino alla riparazione.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:35