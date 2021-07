Festeggiamenti Euro 2020, Autostrade per l'Italia omaggia gli Azzurri su tutti i pannelli

Autostrade per l'Italia rende omaggio all'impresa della Nazionale italiana. «Grazie Azzurri per questo splendido viaggio» questa la frase apparsa quest'oggi sui 2000 pannelli a messaggio variabile presenti sui 3000 Km di rete autostradale gestita da Autostrade per l'Italia.

Tutti abbiamo bene in mente i pannelli a messaggio variabile, utili per ogni tipo di segnalazione quando viaggiamo in autostrada. Solitamente i messaggi escono solo quando c'è la necessità di comunicare qualcosa riguardante la viabilità nella tratta di percorrenza. Incidenti, maltempo, deviazioni, lavori in corso. Queste sono le comunicazioni a cui tutti siamo abituati.

Oggi, però, l'Italia si è svegliata sul tetto d'Europa e anche Autostrade per l'Italia ha voluto rendere omaggio ai ragazzi di Roberto Mancini dedicando loro un messaggio speciale, presente su tutti e 2000 pannelli che sono sparsi negli oltre 3000 km di rete autostradale. Un messaggio speciale che rimarrà in tutte le autostrade d'Italia fino a mezzanotte.

Un viaggio indimenticabile che segna la storia del Paese. L'Italia torna ad essere campione d'Europa 53 anni dopo e questo 'splendido viaggio' merita di essere festeggiato e ricordato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 20:30

