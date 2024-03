Cristian dona un rene al figlio Leonardo, 20enne malato dalla nascita: il regalo più bello nella festa del papà

di Redazione Web

Nella festa del papà il regalo più importante nella vita di Leonardo Baruzzo lo farà il padre Cristian, che gli donerà un rene. Un intervento in programma proprio oggi 19 marzo, all'ospedale Cisanello di Pisa. Il 20enne di Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara, è nato con un'insufficienza renale cronica. Lui non si è mai dato per vinto: conduce una vita sana, segue una dieta ferrea e fa sport. L'intervento era inevitabile e la notiza è arrivata due anni fa in seguito a un blocco renale. Imperativo dei medici: «Fatelo operare al più presto». A quel punto, scrive La Nazione, i suoi genitori Monia e Cristian si sono sottoposti a tutti gli esami del caso.

Una festa magica

Avrebbe voluto aiutarlo mamma Monia ma ad avere il rene compatibile è stato Cristian Baruzzo, il papà. «Appena lo ha saputo non ha esitato un attimo e ha accettato di donare una nuova vita a suo figlio», ha spiegato Monia Piva. I due genitori sono divorziati ma dopo i primi dissapori ora la famiglia allargata è più unita che mai. «Leonardo e Cristian - racconta Monia - sono molto più legati di prima. Si assomigliano tanto, fanno spesso le cose assieme, sono felici». Ad aspettarli fuori dalla sala operatoria ci saranno proprio tutti, col fiato sospeso.

Leonardo è assistente ballerino nella scuola di ballo della mamma. Nonostante il problema congenito ha condotto una vita normalissima, seguendo comunque una dieta fatta su misura per lui. Programmare questa operazione non è stato semplice: «L'hanno rinviata più volte, anche poco prima di Natale. Adesso invece ci siamo», ha detto mamma Monia.

