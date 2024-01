Ritrovato 20enne scomparso a Francoforte: Federico Lo Savio ora è in ospedale

di Redazione web

È ricoverato in ospedale a Francoforte Federico Lo Savio, il 20enne di Alia (Palermo) di cui si erano perse le tracce lo scorso 2 gennaio. A confermare il ritrovamento è il sindaco del piccolo centro del Palermitano, Antonino Guccione. «Non sapiamo con esattezza cosa sia successo - dice all'Adnkronos -, forse Federico ha avuto una crisi di panico e non si è imbarcato sul volo che lo avrebbe dovuto condurre in Italia. Sappiamo che è in ospedale e che le sue condizioni sono discrete. Attendiamo le prossime ore per avere qualche notizia più precisa. Tutta la comunità di Alia tira un sospiro di sollievo».

La scomparsa

Federico lo scorso 26 dicembre era partito con alcuni amici per trascorrere insieme le festività natalizie in un tour tra le capitali europee. Poi, però, qualcosa era cambiato e nelle telefonate con la famiglia il giovane era apparso in uno stato di malessere.

«Doveva tornare a Palermo anticipando il volo di una settimana perché non voleva stare più lì. Ma il volo non l'ha mai preso», aveva spiegato in un appello lanciato sui social una cugina.

Le parole del sindaco

«La mobilitazione della comunità di Alia presente a Francoforte è stata immediata ed encomiabile - aggiunge il primo cittadino che aveva immediatamente allertato la Farnesina una volta appreso della scomparsa del suo concittadino -. Gli aliesi presenti nella città tedesca sono in contatto con la famiglia che al più presto partirà per riabbracciare Federico. Tutte le nostre piccole comunità sparse in Europa tirano un sospiro di sollievo. Ringrazio le forze dell'ordine per l'ottimo lavoro che ha consentito di ritrovare Federico nell'arco di 48 ore, rasserenando la famiglia, a cui si stringe l'intera comunità».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA