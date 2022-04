Federico sposa la sua Lisa il giorno prima di morire. Se n'è andato a 43 anni per un male incurabile

Un'intera comunità, quella di Santo Stefano di Cordignano (Treviso), in lutto per Federico Carniel. L'imprenditore, 43 anni, stroncato da un tumore incurabile che lo aveva colpito tre anni fa ed aveva fatto appena in tempo a sposare Lisa, l'amore della sua vita.

Federico e Lisa, insieme da 18 anni, avevano avuto anche due figlie. L'imprenditore, dal 2013, era titolare dell'azienda di termoidraulica CF Therm ma tre anni fa era stato colpito da un tumore. Inizialmente si era curato a Treviso e le sue condizioni sembravano migliorate notevolmente, ma pochi mesi fa ci fu una nuova, inaspettata ricaduta. Dopo quel momento, Federico era stato ricoverato all'Hospice Casa Antica Fonte di Vittorio Veneto.

Proprio nella struttura, il giorno prima di morire, Federico si era sposato con la sua amata Lisa. Grande dolore tra i familiari, gli amici e i concittadini. Federico Carniel lascia, oltre alla moglie e alle due figlie di 12 e otto anni, la mamma, il papà, i suoceri, i cognati, gli zii e i cugini. I funerali si sono tenuti oggi, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano di Cordignano e a seguire verrà eseguita la cremazione. Nel paese, però, il dolore difficilmente andrà via: tutti ricordano Federico Carniel come un uomo solare, amante dello sport e in particolare dello sci e della bicicletta.

