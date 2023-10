Febbre alta e saturazione bassa, mamma 50enne muore in una settimana. I familiari: «Pensavamo fosse Covid, ma era leucemia»

di Redazione web

Mirca Zuin, 50enne di Maerne (Venezia), è morta nel giro di una settimana a causa di una leucemia fulminante. La donna, sabato 23 settembre, ha iniziato a stare poco bene: aveva la febbre alta e la saturazione bassa. Sentito anche il medico di base, all’inizio i suoi familiari e amici pensavano si trattasse di covid - o a una delle influenze di stagione.

I timori sono aumentati di fronte alla sua progressiva perdita di forze. Lunedì, il marito l’ha condotta al pronto soccorso dell’Angelo dove, dopo gli accertamenti, i dottori hanno formulato una diagnosi del tutto inattesa e impietosa: leucemia mieloide acuta.

Michele Merlo, i legali della famiglia puntano il dito contro il medico di base: «Poteva salvarsi». L'accusa choc

Leucemia fulminante, Diego muore a 16 anni nel giro di un mese: faceva l'animatore all'oratorio

Il tentativo dei medici

La cinquantenne, dopo un breve passaggio in Medicina e in Ematologia, è stata ricoverata in terapia intensiva, intubata e in coma farmacologico, ma nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarla, come hanno tenuto a sottolineare i suoi familiari, ringraziandoli, sabato 30 settembre si è arresa, gettando nel dolore e nella disperazione i suoi cari e nello sgomento i colleghi e tantissimi amici e conoscenti.

Il profilo

Da ragazza le avevano diagnosticato la sclerosi multipla che, però, era sempre riuscita a tenere sotto controllo e vissuta sempre con estrema dignità senza farlo pesare agli altri. Diplomata in Ragioneria, dapprima aveva lavorato presso la Ciba Vision e da qualche anno era in forze a Veritas dove aveva raggiunto il ruolo di responsabile delle autorizzazioni allo scarico. Oltre al marito lascia le figlie Giada e Sara oltre ai fratelli Stefano, Paolo e la sorella Nicoletta.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA