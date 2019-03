Falsari alle Canarie, smascherati quattro italiani: «Almeno 7500 euro contraffatti al mese»

Zero, il cane eroe morto per difendere la sua famiglia da una rapina in casa​

Come Totò, Peppino De Filippo e Giacomo Furia nel film La banda degli onesti, un grande classico della commedia italiana. Ma in realtà è tutto vero ed è accaduto all'estero., tre uomini e una donna di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono finiti inper aver organizzato un sodalizio criminale specializzato nella Come riporta anche 20minutos.es , è accaduto ad Arona (Tenerife), nelle. I quattro italiani risiedevano da tempo sull'isola ed erano diventati eccellenti: il denaro contraffatto era di ottima fattura ed era quasi del tutto identico a quello autentico. Il gruppo si era specializzato nella produzione di, ma il lavoro non finiva con la produzione, bensì costringeva la banda ad una diffusione costante del denaro falso.Tutto era iniziato da quando le autorità, l'anno scorso, avevano notato la presenza di una forte percentuale di denaro falso, specialmente nell'isola di. La polizia spagnola, insieme all'Europol, è riuscita a risalire al gruppo, che si stava specializzando anche nella produzione di falsi documenti d'identità. «Falsificare gli euro è sempre più difficile ed è per questo che i falsari sono sempre di meno» - ha spiegato Juan Bañuelos, che ha diretto l'operazione - «In questo caso dobbiamo riconoscere che le tecniche utilizzate da questi falsari erano di grande qualità, hanno sorpreso anche noi».