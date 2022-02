Ex arbitro investito da un carro attrezzi: Fabio Oggioni muore a 53 anni

Travolto da un carro attrezzi mentre spingeva la sua auto rimasta in panne a Villa San Vincenzo di Guardiagrele nel Chietino. E' morto così Fabio Oggioni, 53enne ex arbitro, dipendente di Tua, la società di trasporto pubblico abruzzese, attualmente in servizio a Lanciano, inquadrato nella Divisione Ferroviaria. Secondo quanto è stato possibile ricostruire Oggioni era fuori dalla sua auto e la stava spingendo perché era senza carburante, quando, in prossimità di una curva, è sopraggiunto il veicolo che lo ha travolto.

Sul posto sono arrivati Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco, ma per Oggioni non c'era più nulla da fare. La salma è stata portata all'obitorio del policlinico di Chieti. Appassionato di calcio, Oggioni era stato nella sezione di Lanciano dell'Associazione Italiana Arbitri che in un post su Facebook lo descrive come «grande uomo di sport». Cordoglio è stato espresso dal presidente di Sezione, Igor Yury Paolucci, e da tutti gli associati frentani.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 17:42

