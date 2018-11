Meteo, il caldo arriva: è di nuovo estate. Poi lo schiaffo gelato​

Dopo i primi freddi, e l'abbattersi del maltempo che ha flagellato tutta l'Italia, dall'inizio della prossima settimana assisteremo ad un graduale aumento delle temperature . Si tratta della cosiddetta: così viene tradizionalmente definito il caldo anomalo nel bel mezzo dell'. Ovviamente non è qualcosa di puntuale e certo ogni anno, ma comunque abbastanza comune per poter essere definito sulla base di una tradizione cristiana.Per, infatti, viene definito il periodo, generalmente all'inizio di novembre, in cui le temperature autunnali si alzano, regalando sole e un piacevole tepore. Se nell'emisfero boreale questo periodo coincide con la prima metà novembre, lo stesso fenomeno, nell'emisfero australe, avviene tra aprile e maggio.L'origine del nome deriva dalla cosiddettadi: il santo, vedendo un mendicante patire il freddo durante l'acquazzone, gli cede metà del suo mantello, poi fa altrettanto con un altro mendicante. Dopo chesi denuda per far riscaldare gli altri, il cielo si schiarisce e le temperature aumentano vistosamente. Probabilmente, è anche sulla base di questa tradizione che la ricorrenza diaccade proprio in questo periodo dell'anno, per la precisione l'Al di là della tradizione cristiana, glihanno un nome specifico in varie culture. Nei paesi anglosassoni, ad esempio, si parla di estate indiana (Indian Summer), mentre in Russia esiste la cosiddetta estate delle nonne (Bab'e leto).