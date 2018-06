Derisa insieme al suo figlio disabile da due ragazzine, forse minorenni, nel centro di Bergamo. È la vergognosa vicenda vissuta da una giovane mamma che ha denunciato l'accaduto su Facebook, dove il suo post è diventato in poche ore virale.



La donna, Erika Defendi, si è sfogata così: «Sono talmente nervosa e amareggiata che devo per forza dare un senso a quello che mi è successo oggi». E racconta che stava camminando lungo viale Papa Giovanni, quando due ragazzine tra i 16 e 17 anni che «parlavano di discoteche e di quanti soldi possono spendere per una serata», praticamente metà del suo stipendio, hanno deriso lei e il figlio tetraplegico dalla nascita.



Erika le ha infatti sentite ridere e dire parolacce: addirittura una delle due ha scimmiottato la camminata del figlio quando la donna si è girata a guardarle. A quel punto è intervenuto il ragazzo: «Mamma, le persone così ignoranti vanno ignorate... Io faccio così!». Conclude la mamma: «La disabilità sta negli occhi di chi guarda».

