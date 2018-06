Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sin da bambina ha provato a. Leah Atkinson, 15enne di Liverpool, affetta da una, ha provato adesasperata dalle continue prese in giro dei bulli. Negli ultimi mesi la situazione era diventata particolarmente insopportabile, tanto che Leah è arrivata anche a fare uso di droghe.Non solo prese in giro, ma anche umiliazioni, botte: questo è quello che la giovane è stata costretta a subire dai bulli che la chiamavano "gamba di legno. «E' stato difficile crescere, da bambina andava tutto bene ma quando sono diventata più grande è iniziato il bullismo. Sono andata in tre diverse scuole elementari ma non riuscivo ad adattarmi in nessuna di esse. Continuavano a chiedermi ‘perché cammini così?' e poi finivano per buttarmi a terra sul pavimento», ha spiegato al Mirror . La sua disabilità è stato motivo di prese in giro e di conseguenza anche di grandissime sofferenze.«Ho iniziato ad aver paura di uscire di casa e quando arrivai alle superiori la situazione peggiorò ulteriormente. La gente mi faceva sentire stupida e non avevo fiducia in me stessa. Ho faticato tanto e alla fine sono stata espulsa. Poi sui social media le persone hanno iniziato a insultarmi e hanno creato gruppi per prendermi in giro». Leah racconta che la situazione è diventata così pesante da spingerla a suicidarsi. La 15enne ha assunto un mix di farmaci, tentando di farla finita, a lungo si è drogata e ha fatto uso di droghe per non pensare a quello che le succedeva.«Il punto di svolta è arrivato quando mi sono trasferita all'Hurg Baird College, dove le persone hanno iniziato a elogiarmi. Sono fortunata perché le mie condizioni mediche non sono così gravi, ma quello che ho passato mi ha straziato». Oggi la ragazza ha voluto raccontare la sua storia e ha deciso di impegnarsi in una raccolta fondi per le persone affette dalla sua stessa patologia e di combattere il bullismo.