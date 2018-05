LEGGI ANCHE

OMEGGE - Sono iniziati alle 15 i funerali di. I feretri dei due giovani volontari del Soccorso Alpino, morti il primo maggio nel canalone Oppel, sopra l'Antelao , sono stati accompagnati sulla piazza di Domegge nel Bellunese. Sotto la pioggia battente che sta scendendo in questi minuti, li hanno attesi i familiari, gli amici più cari, ma anche ilFrancesco Esposito, idi Domegge, Lino Paolo Fedon, e quello di Farra di Alpago, Floriano De Pra, entrambi in fascia tricolore. Poi ci sono i compagni di avventure, di scalate, di interventi per salvare la vita agli altri, ci sono i ragazzi e gli uomini come loro, quelli del Soccorso Alpino, con il delegatoe il presidente regionaleil comandante provinciale dei Carabinieri.Neanche 30 anni, Alessandro si era trasferito a Farra d'Alpago da otto mesi, con la fidanzata Nicole. Progettavano un futuro insieme, avevano sogni e desideri da realizzare. Ma ogni cosa si è infranta. E Nicole, oggi, durante l'ultimo saluto al suo compagno, ha toccato il cuore di tutti i presenti con una frase semplice, spontanea, quanto spiazzante:Un afflusso interminabile amici, conoscenti, volontari del soccorso alpino, è continuato senza sosta, ieri, all'obitorio di Pieve di Cadore. Un tragico destino ha trascinato insieme nella morte Enrico Frescura , 31enne nato a Pieve di Cadore e residente a Domegge, e Alessandro Marengon , 28enne anche lui nato a Pieve e residente a Farra d'Alpago. Entrambi volontari del soccorso alpino erano esperti conoscitori delle montagne: martedì mattina hanno trovato la morte in quel maledetto canale.Ieri mattina è stata chiusa la bara di Enrico. Sulla suala montagna e la neve che tanto amava e una sola frase: «Semplicemente inseguendo un sogno». Quella di Alessandro invece sarà chiusa stamani. I ragazzi sono uno vicino all'altro nella morte, come in quegli ultimi istanti della loro breve vita. Fin da mercoledì sera e per tutta la giornata di ieri, i volontari del soccorso alpino hanno effettuato un, schierati in divisa in formazione aperta vicino alle bare degli amici.