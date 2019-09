Esplosione alla raffineria Eni: boato a chilometri di distanza, fumo e fiamme all'alba

Una esplosione si è verificata questa mattina alle 6.35 alla raffineria Eni di Sannazzaro dè Burgondi in provincia di Pavia. Dal luogo si è alzata una colonna di fumo. Sul posto le squadre interne anti incendio vigili del fuoco, forze di polizia e tecnici dell'Ats per iniziare il monitoraggio dell'aria.



L'esplosione di questa mattina si è verificata all'interno della raffineria Eni di Sannazzaro dè Burgondi, in un impianto che era fermo per un intervento di manutenzione programmata. Il boato di è sentito anche a chilometri di distanza. Si sono sviluppati fumo e fiamme e sono state attivate le procedure di emergenza con l'intervento delle squadre interne di vigili del fuoco, supportate anche da una partenza del comando provinciale. La situazione è sotto controllo e non risultano feriti. Martedì 17 Settembre 2019, 09:09

