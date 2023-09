Il giallo di Elisa, trovata morta in Giappone: aveva 27 anni, «forse un malore». Famiglia sotto choc

di Redazione web

Una ragazza di 27 anni, Elisa De Marco, originaria di Tortona, in Piemonte, è stata trovata morta in Giappone. La notizia del decesso è di due giorni fa ma è stata resa nota ieri: Elisa viveva nel Paese asiatico da qualche tempo e abitava in un paese non lontano da Tokyo.

Malore al concerto di Gabry Ponte, Michela muore dopo 23 giorni di agonia. Lascia due bambini

Malore in casa: Alessandro muore a 35 anni, choc anafilattico dopo aver preso un farmaco

Elisa, trovata morta in Giappone

Come racconta il quotidiano La Stampa la tragica notizia ha gettato nello sconforto la famiglia, che vive a Pontecurone: «Ci eravamo sentiti l'ultima volta domenica sera, poi solo silenzio fino alla tragica telefonata che abbiamo ricevuto dall'ambasciata italiana», ha detto il padre Angelo al quotidiano torinese. «Ci sentivamo ogni giorno, domenica eravamo in piscina e l'avevamo chiamata da lì ed era tutto a posto. Nei giorni successivi le abbiamo scritto su Whatsapp, riceveva i messaggi ma non li leggeva: abbiamo provato a chiamarla ma senza successo. Doveva essere successo per forza qualcosa di grave perché lei non si comportava così».



Per questo martedì pomeriggio, preoccupati, i genitori della ragazza sono andati dai carabinieri e hanno scritto una email all'ambasciata italiana a Tokyo: tra mercoledì e giovedì la polizia è andata nel suo appartamento e ha fatto la tragica scoperta.

15mila euro per far rientrare la salma

I genitori hanno riconosciuto il corpo dai tatuaggi e non andranno in Giappone, ma dovranno affrontare comunque le spese per il rientro della salma in Italia, circa 15mila euro, spiega ancora La Stampa. Il sindaco di Tortona Federico Chiodi mi ha assicurato il suo impegno per darci una mano, ha detto ancora il papà della giovane. L'obiettivo è quello di celebrare il funerale a Tortona e poi tumulare la figlia nel cimitero della città. L'ultimo dolore, dopo quello insopportabile di perdere una figlia, per giunta a migliaia di chilometri di distanza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA