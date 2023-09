Donna esce di casa nel pisano, trovata morta nel fiume Egola: i familiari avevano denunciato la scomparsa

Una donna è stata trovata morta nel fiume Egola dopo essere scomparsa da qualche ora nel pisano. I Vigili del Fuoco del Comando di Pisa sono intervenuti oggi alle ore 12:15 nel Comune di San Miniato in località Ponte a Egola, per la ricerca della donna dispersa, che non aveva fatto ritorno alla propria abitazione.

Donna trovata morta nel fiume

Dopo un breve volo Drago 57 del Reparto volo di Cecina ha individuato la persona, purtroppo deceduta, nelle acque del fiume Egola. Il recupero della salma è stato possibile grazie all'intervento del Nucleo sommozzatori di Livorno. Sul posto i Carabinieri di San Miniato e volontari della Croce Rossa che hanno partecipato alle ricerche.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Settembre 2023, 19:01

