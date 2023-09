Investita da un'auto, donna di 42 anni muore a Roma. È caccia al pirata

di Redazione web

Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto pirata. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 6.40 del mattino, in zona Prenestina, a Roma. La donna, 42 anni, originaria delle Filippine, è morta questa mattina al policlinico Umberto I dove era giunta in condizioni critiche. L'automobilista che l'ha investita non ha prestato soccorso.

Cosa è successo sulla Prenestina

La donna, le cui condizioni erano apparse subito gravi, stava andando al lavoro quando è stata investita dall'auto che l'ha sbalzata per parecchi metri. L'automobilista non ha prestato soccorso.

Le indagini

La Polizia di Roma Capitale è sulle tracce di una Fiat Panda che, dopo aver investito la donna, si è scontrata con altre tre macchine in transito, una Ford Focus, un'altra Fiat Panda e una Toyota Corolla.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 16:24

