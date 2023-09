Precipita dal terrazzo e muore durante il lavoro: il corpo di Donato trovato dopo ore

di Redazione web

È precipitato dal terrazzo di un’abitazione dove stava effettuando dei lavori: un operaio 43enne di Francavilla Fontana in Puglia è morto sul colpo, ieri sera poco prima delle 21, in via Angelo Cavallo. La vittima è Donato Lombardi. Calzava guanti da lavoro e mascherina protettiva, accanto al suo cadavere è stata trovata una smerigliatrice. I suoi familiari non avevano sue notizie da qualche ora nonostante i tentativi di contattarlo sul cellulare. Vani anche i tentativi di soccorso del servizio 118: la morte è sopraggiunta non appena l’uomo ha impattato sull’asfalto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia francavillese, al comando del capitano Alessandro Gevovese, insieme al medico legale Giovanni Taurisano per una prima ispezione cadaverica.

