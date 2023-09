Frana in Val Formazza: si cercano due escursionisti, erano vicini al rifugio

di Redazione web

Una frana si è staccata in alta val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola, e c'è il timore che abbia coinvolto alcuni escursionisti, il cui numero e condizioni non sono attualmente noti. Lo riferisce il soccorso alpino della delegazione Valdossola. L'area interessata, stando alle prime informazioni disponibili, sarebbe al di sotto del rifugio Città di Busto, che si trova a 2.480 metri di altitudine, nel comune di Formazza. Il rifugio è attualmente chiuso per la stagione invernale. Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco, il soccorso alpino e il soccorso alpino della guardia di finanza.

L'allarme

A lanciare l'allarme, stando alle prime informazioni disponibili, è stata una persona preoccupata dal non rintracciare più sulla montagna, dopo la frana, alcuni escursionisti visti in precedenza.

Le parole del sindaco

«La zona interessata, a circa 2.400 metri di altitudine, è raggiungibile soltanto a piedi, in circa due ore e mezzo di cammino coprendo un dislivello di circa 500-600 metri rispetto a dove si lascia l'automobile, oppure in elicottero» ha spiegato all'ANSA la sindaca di Formazza (Verbano-Cusio-Ossola), Bruna Papa, che si sta dirigendo nel luogo dove viene allestito il punto base per coordinare le operazioni. «La zona è disabitata e il rifugio è già chiuso - ha aggiunto Papa -. Dal paese non si vede assolutamente nulla».

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Settembre 2023, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA