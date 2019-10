Don Biancalani, insulti e minacce al prete che accoglie i migranti

Non ho paura della cattiveria dei malvagi, ma del silenzio degli onesti

Lunedì 14 Ottobre 2019, 19:26

, il sacerdote di Vicofaro (Pistoia) che da anniall'interno dellatanti, finisce di nuovo nel mirino con. Non è la prima volta che don Biancalani viene attaccato e minacciato per l'accoglienza dei migranti, ma questa volta il sacerdote ammette di essere rimasto particolarmente amareggiato.Nella mattinata di ieri, infatti, davanti alla chiesa disono stati attaccati diversi fogli, palesemente rivolti a don Massimo: «Prete f****o, razzista, quanto ci guadagni? Vergognati». Non si tratta certo di una novità, dal momento che da anni il sacerdote riceve insulti e minacce per la sua inclinazione all'. Questa volta, però,ammette di essere rimasto ferito, ma non per gli insulti.Quello che ha lasciato amareggiato il sacerdote è infatti lanei suoi confronti. «Non mi fa male questo gesto, frutto di una mente malata e perversa, ma i pesantissimi silenzi che ci circondano: non una chiamata, non un messaggio... niente di niente a Pistoia» - ha scritto il parroco di Vicofaro su Facebook - «Martin Luther King lo diceva: ""».