Va a pranzo dalla madre, Fabio trovato morto sul divano: tragedia choc

di Redazione web

Enorme cordoglio a Cittadella (Padova) per l'improvvisa scomparsa, martedì pomeriggio, 12 marzo, di Fabio Scalco, imprenditore di 55 anni. A tradirlo, ma non aveva nessuna patologia, il cuore. Un malore improvviso, forse un infarto, che non gli ha permesso di chiedere assolutamente aiuto. Non si è accorto di nulla.

Trovato morto dalla mamma

A trovarlo esanime sul divano dove si era seduto per riposarsi un po' dopo pranzo, è stata la mamma Giacinta di 81 anni, nella cui abitazione era andato a mangiare. Fabio lascia la moglie Laura Mezzalira e un'intera cittadina sotto choc.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Marzo 2024, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA