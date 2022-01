Le discoteche vogliono riaprire a San Valentino: l'appello al governo. «Sarebbe un bel segnale»

Le discoteche vogliono riaprire, possibilmente per San Valentino. L'appello viene dal presidente del Silb dell'Emilia Romagna, il sindacato dei locali da ballo, Gianni Indino, che alla vigilia della riunione del Consiglio dei ministri afferma: «Siamo a disposizione per creare le condizioni per riaprire in sicurezza. Regole e indicazioni le abbiamo sempre rispettate e continueremo a farlo».

«Sono convinto che domani per le discoteche dal governo arriveranno nuove restrizioni - le sue parole - Però vorrei che arrivassero anche indicazioni che ci permettono di programmare: ovvero non 15 giorni di proroga ma la certezza che si potrà aprire il 15 febbraio. Anzi, possibilmente il 14 febbraio, San Valentino: sarebbe un bel segnale».

