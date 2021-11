Denise Pipitone, Piera Maggio a Pomeriggio 5: «No all'archiviazione, Denise merita giustizia e verità»

Piera Maggio continua a lottare per la sua Denise, scomparsa 17 anni fa. La piccola Denise Pipitone è scomparsa da Mazara del Vallo 17 anni fa e, adesso, il suo caso rischia di essere archiviato. Il 23 novembre, infatti, il gip si esprimerà per sancire se il caso debba essere archiviato o meno. Il 14 novembre a Roma, decine di persone hanno manifestato sostenendo la mamma che vuole «verità e giustizia» per sua figlia. Oggi Piera Maggio, ospite a Pomeriggio 5, ha ribadito che la sua lotta non si fermerà.

«Quando noi diciamo no all'archiviazione, diciamo che non va messa una pietra sopra alla vicenda di Denise. Mia figlia merita giustizia e verità». Così di fronte a Barbara D'Urso, Piera Maggio durante il sit-in che si è tenuto lo scorso 14 novembre a Roma per protestare contro l'archiviazione delle nuove indagini sul caso di Denise Pipitone, scomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo. «Abbiamo sempre chiesto giustizia - continua la madre di Denise - ma soprattutto la verità l'ho chiesta sempre, non solo oggi».

«Abbiamo sempre detto Denise è la figlia di tutti gli italiani. Per noi questa è una forza in più per andare avanti e poter fare in modo che Denise non vada dimenticata», ha concluso la mamma.

