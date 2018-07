La maschera Easybreath di Decathlon sotto accusa:

facendo snorkeling nei Paesi Arabi proprio a causa dellache dovrebbe aiutare a respirare facilmente anche durante le immersioni.Lasubacquea '' è stata acquistata daa Grugliasco (Torino). Ranieri Paluselli, timpanista del Teatro Regio di Torino assistito dallo studio legale Ambrosio e Commodo, ha chiesto un risarcimento alla multinazionale. Il 26 luglio ci sarà la mediazione.L'uomo, il 14 settembre 2017, si trovava in Oman per la prima dell'Aida e in mattinata, con gli altri musicisti, ha fatto snorkling nell'oceano indiano. Forse a causa di un difetto della, acquistata pochi giorni prima, non è più riuscito a respirare e ha perso conoscenza. Soccorso dai colleghi, è stato trasportato in ospedale. «La maschera era nuova e probabilmente non era idonea - sottolineano gli avvocati Ludovica e Renato Ambrosio - Chiediamo maggiore attenzione nella vendita di questo prodotto. Il nostro cliente ha una capacità polmonare ridotta a causa di una scogliosi molto marcata. Aveva già fatto snorkling e non era mai successo nulla, probabilmente questo tipo di maschera non era adatta a lui. È stato fortunato, avrebbe potuto morire».