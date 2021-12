Tragico incidente in auto, morti due giovani: Debora aveva 29 anni, Adriano 34. Tre feriti gravi

Terribile schianto frontale sulla strada regionale, morta una coppia di amici. Debora Colle e Adriano Corona avevano rispettivamente 29 e 35 anni e sono morti sul colpo dopo un incidente sulla Feltrina nel pomeriggio di ieri. La Skoda Octavia su cui viaggiavano si è schiantata contro un Nissan Qashqai, tra i Comuni di Cornuda e Crocetta del Montello, in provincia di Treviso.

Adriano Corona, residente a Imer (Treno), stava viaggiando con l'amica Debora, di Santa Giustina Bellunese, quando per ragioni ancora da chiarire la loro auto ha invaso la carreggiata opposta e si è schiantata contro il Qashqai. A bordo dell'altra vettura c'erano un 43enne macedone residente a Conegliano e trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, insieme ad un connazionale di 45 anni (anche lui residente a Conegliano) e ad un marocchino di 27 anni residente a Santa Lucia di Piave.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17 e sul posto sono intervenuti ambulanze, due squadre di vigili del fuoco e i carabinieri. La strada è rimasta chiusa per quattro ore, fino alle 20.30, con il traffico deviato su altre strade. Per Debora e Adriano non c'è stato nulla da fare: i due ragazzi sono morti sul colpo ed è stato necessario tagliare le lamiere per liberare i loro corpi.

Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente: appare certo che la Skoda Octavia guidata da Adriano Corona abbia invaso la corsia opposta, ma resta da capire il perché. Tra le ipotesi, una manovra azzardata, una distrazione o un malore improvviso. Dopo lo schianto, entrambe le vetture sono finite sul guardrail. Dei tre feriti, uno si trova ricoverato in gravissime condizioni a Treviso, mentre gli altri due, gravi ma giudicati fuori pericolo dai medici, si trovano al San Valentino di Montebelluna.

