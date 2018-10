di Nico Falco

Nell'androne dell'ospedale San Paolo il padre di Davide , Giovanni Natale, sembra una tigre in gabbia. Avanti e indietro, senza sosta, fin quasi a consumare il pavimento, mentre inghiotte a forza rabbia e singhiozzi. Cerca di mantenere il polso della situazione, ma è impossibile per un uomo che ha appena saputo che il figlio non c'è più.Si è infilato in auto e con una corsa folle è schizzato a Napoli da Caserta, era convinto che il ragazzo fosse solo rimasto ferito. Stefania, la madre di Davide, è seduta sulla panchina, lo sguardo nel vuoto e un fazzoletto ad asciugare le lacrime che non smettono di scendere dagli occhi rossi. Lui funzionario della Regione Campania, lei promotrice finanziaria, un'altra figlia di 18 anni che è rimasta a casa e che ancora non sa nulla di quello che è successo, della tragedia che si è abbattuta sulla loro famiglia. «Non beveva, non fumava, era un ragazzo a posto ripete tra i denti Giovanni ma come è possibile che si debba morire per andare a studiare?».