Davide Astori, le lacrime di Ilicic durante Atalanta-Fiorentina hanno un significato molto particolare

Davide Astori, un anno fa la scomparsa: la compagna Francesca Fioretti lo ricorda così

Il dramma di, avvenuto esattamente un anno fa, ha sconvolto non solo il mondo del calcio, ma tutta l'Italia. Un intero paese ha ricordato la tragedia del capitano dellae non sono mancati momenti di grandi commozione durante il tributo riservato aal 13' di tutte le gare dell'ultimo turno di campionato. Tanti dei protagonisti della nostra serie A hanno infatti giocato con l'indimenticabile capitano viola, nei club o in nazionale. Tra questi c'è, che al 13' della sfida traè scoppiato in un pianto a dirotto.Il centrocampista offensivo dell', ieri, non è riuscito a reggere l'emozione. Per lo sloveno, però, non c'è solo il dolore per il ricordo di un ex compagno di squadra (conha giocato due anni alla), ma anche il ricordo di un incubo che lo ha perseguitato per mesi. La sfida di ieri dell'Atleti Azzurri d'Italia è stata anche quella in cui la commemorazione di Astori è stata più sentita: Davide era il capitano della Fiorentina, ma era nato e cresciuto proprio in provincia di Bergamo., che ieri ha anche realizzato il gol dell'ex, ha saltato la parte iniziale di questa stagione per un'infezione batterica ai linfonodi del collo, che può avere conseguenze fatali. Qualche tempo fa, a Sky Sport, lo sloveno aveva confessato : «Ora sto bene, ma ho temuto di non farcela. L'infezione non passava mai e peggiorava, ad un certo punto ho pensato solo a salvarmi e non più al calcio, è stato un momento terribile per me e per la mia famiglia».Il pensiero di, in quei momenti difficili, non poteva che andare a: «Ho sofferto tantissimo per lui, poi ho temuto di fare la sua stessa fine. Andavo a dormire con la paura di non risvegliarmi e di non rivedere più la mia famiglia. Riprendermi è stato duro, ma ad un certo punto la mia speranza era semplicemente quella di sopravvivere».