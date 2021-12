Scuola, il 70% delle classi in dad è alle elementari. I presidi: «Vaccinate i bambini»

Sul totale delle classi in dad il 60-70% è alle elementari. Il dato arriva da Mario Rusconi che guida l'Anp, l'Associazione nazionale presidi di Roma. «L'invito che facciamo - dice Rusconi all'Ansa - è di vaccinare i ragazzi dai 12 anni e, dopo l'atteso ok dell'Aifa per le dosi ai più piccoli, anche i bambini dai 5 agli 11 anni: con la vaccinazione di un buon numero di studenti alle superiori le classi in dad in questa fascia di età sono poche».

Intanto il commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo ha annunciato che per incrementare i test ed evitare che scatti la dad per gli studenti saranno a disposizione 11 laboratori di biologia molecolare della Difesa in 8 regioni, in grado di processare i tamponi molecolari effettuati a domicilio da team mobili militari. Saranno a disposizione anche due laboratori mobili dopo la richiesta di palazzo Chigi di elaborare il piano per lo screening nelle scuole. Team e laboratori sono stati messi a disposizione dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e saranno coordinati dal Comando operativo di vertice interforze.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 17:55

