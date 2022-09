Torna a casa e trova il cugino di 18 anni morto: il padre colto da malore

Lo ha trovato il cugino oramai privo di vita. Tragedia ieri sera a Concordia Sagittaria dove un 18enne si è tolto la vita. A lanciare l'allarme è stato il cugino che, rientrato a casa a Concordia Sagittaria (Venezia), ha trovato il giovane privo di conoscenza.

Sul posto è arrivato il 118 che non potuto fare nulla per salvare il 18enne. Immediato l'intervento dei carabinieri per gli accertamenti di rito. Con loro anche i genitori del giovane di Concordia. I sanitari hanno dovuto soccorrere anche il papà, colto da malore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Settembre 2022, 15:38

