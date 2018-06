Il caso Cucchi sembra non avere mai fine . Oggi al processo che vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale, ha testimoniato la ex moglie di uno di loro: e le parole di, ex moglie di, pesano come pietre. «Mi disse che la notte dell'arrestoera stato pestato, aggiungendo: 'C'ero pure io, quante gliene abbiamo date'», ha detto la donna.