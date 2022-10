Cremonese-Napoli, il gemellaggio in onore del salame: panino da record in piazza prima del match FOTO

A più di 13 anni dall'ultimo incontro ufficiale Cremonese e Napoli tornano ad affrontarsi allo Zini questa sera alle ore 18. Dopo il patto d’onore stipulato tra la Cremonese e i suoi tifosi riguardo i cori allo stadio, un patto di civiltà che fino ad oggi non ha rivali, dagli spalti dello stadio Zini solo cori di incoraggiamento per la propria squadra e mai urla d’odio contro gli avversari, la città del torrazzo accoglie gli avversari con una gustosa sorpresa, un maxi-panino al salame di dimensioni uniche accompagnato da salame Napoli che è stato realizzato questa mattina e ha unito le squadre avversarie in un boccone. Un binomio mai visto prima, di civiltà e accoglienza che contraddistingue la città del torrazzo e verrà realizzato in chiusura della quarta edizione della Festa del Salame, in programma tra le vie del centro di Cremona fino a questa sera.

Cremonese-Napoli, la festa con il maxi panino al salame in piazza

La festa del salame giunta alla sua quarta edizione tra le vie del centro di Cremona per tre giorni di disfide gastronomiche, showcooking, degustazioni e appuntamenti culturali il tutto condito dal sapore e dai profumi del salame, l’insaccato preferito da tutti grandi e piccoli che si incontrano a Cremona. Il centro storico di Cremona invaso da produttori provenienti da tutta Italia, gusto, profumi, sapori e non solo, la Festa del Salame, è anche un momento di incontro e confronto per conoscere meglio i segreti e le sfaccettature del salame.

La manifestazione è promossa dal Consorzio di Tutela Salame Cremona IGP, da Confartigianato Imprese Cremona, vanta il patrocinio del Comune di Cremona e il contributo di Regione Lombardia, organizzazione a cura di Era Tutta Campagna e SGP Grandi Eventi

