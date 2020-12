Covid, i ristoratori bloccano di nuovo il lungomare di Napoli

Il lungomare di Napoli e la vicina via Chiatamone sono stati bloccati dai ristoratori che protestano contro la decisione del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, di mantenere la Regione in fascia arancione anziché in quella gialla, come invece aveva previsto il ministero della Salute fino al 23 dicembre. Già sabato (nella foto di copertina) oltre un centinaio di manifestanti aveva allestito una barriera su via Caracciolo.

La decisione di De Luca impedisce l'apertura dei ristoranti a pranzo con servizio ai tavoli. I proprietari di locali hanno bloccato il traffico e annunciato di non volersi allontanare fino alla revoca del provvedimento regionale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Dicembre 2020, 13:07

