Covid, la Sicilia cambia colore: da sabato torna «zona bianca»

La Sicilia torna in zona bianca. Il rientro sarà a partire da sabato prossimo con due giorni in anticipo, quindi, da quanto accaduto di solito. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in conferenza stampa il nuovo bollettino settimanale sull'andamento della pandemia nell'Isola.

Cambio di colore atteso dai siciliani con ansia. La Sicilia passò in zona gialla il 30 agosto a causa dell'aumento dei contagi riscontrato in estate e l'occcupazione sempre più preoccupante delle terapie intensive. Fu il ministro della Salute Roberto Speranza a stabilire il passaggio dichiarando: «È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare a investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi».

Le principali differenza tra zona bianca e zona gialla riguardano l'uso delle mascherine (obbligatorie anche all'aperto in zona gialla) e il numero di persone che si possono sedere al ristorante (al massimo 4, a meno che non si tratti di conviventi, in zona gialla).

