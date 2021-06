Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 5 giugno 2021: 2.436 nuovi positivi e 57 decessi. Indice positività all'1%

Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 5 giugno 2021. Sono 2.436 i nuovi casi di covid riscontrati oggi in Italia dopo l'analisi di 238.632 tamponi, con l'indice di positività all'1%. Nelle ultime 24 ore si registrano 57 morti, in calo rispetto ai 73 di ieri, che portano il totale delle vittime a 126.472 da inizio pandemia.

Covid Lazio, il bollettino di sabato 5 giugno 2021: oggi 210 positivi (93 a Roma) e 9 decessi. Incidenza e rt da zona bianca

Diminuiscono ancora i ricoveri in terapia intensiva, 788 (-48 da ieri), 5.193 sono i ricoveri ordinari (-295 da ieri), 3.908.312 i guariti (+7.200) e 195.369 gli attualmente positivi (-4.823). Questo il bollettino odierno sui contagi covid reso noto dal ministero della Salute.

Nell'ultima settimana sono state somministrate in media 491mila dosi di vaccino al giorno e a questo ritmo l'immunità di gregge sarà raggiunta tra un mese e sei giorni, cioè l'11 luglio.

