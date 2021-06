Covid in Lombardia, il bollettino di sabato 5 giugno 2021: 436 nuovi casi e 10 morti

Covid in Lombardia, il bollettino di sabato 5 giugno 2021. Con 39.363 tamponi effettuati, sono 436 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività stabile all'1.1%. Sono in calo i ricoverati sia in terapia intensiva (-13, 170) che negli altri reparti 887 (-52). I decessi sono 10 per un totale complessivo di 33.653 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 131 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 65 a Brescia, 49 a Varese, 46 a Bergamo, 36 a Monza e Brianza, 32 a Como, 17 a Cremona, 15 a Sondrio, 13 a Mantova, 11 a Pavia, 8 a Lecco e 6 a Lodi.

Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 5 giugno 2021: 2.436 nuovi positivi e 57 decessi. Indice positività all'1%

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Giugno 2021, 17:30

